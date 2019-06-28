Минздрав назвал число проводимых ежегодно трансплантаций костного мозга и стволовых клеток

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток выполняется в России ежегодно за счет бюджетных средств. При этом потребность в подобных операциях не покрывается полностью, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

"В Российской Федерации за счет бюджетных средств в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно выполняется более 1,8 тыс. трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Вместе с тем потребность в такой медицинской помощи существенно выше, но в настоящее время ограничена недостаточным числом доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в том числе и из-за отсутствия федерального регистра", - сообщили в министерстве на запрос ТАСС.

Стоимость такой операции варьируется от 2,15 млн рублей для аутологичной трансплантации (собственный биоматериал) до 3,16 млн рублей для аллогенной (донорский биоматериал) без учета стоимости услуг медицинской организации, цена которой может варьироваться в зависимости от региона. Расходы на оказание медпомощи пациентам, нуждающимся в трансплантации, помимо самой процедуры включают в себя также предварительное медобследование и неоднократные курсы высокодозной химиотерапии. "С учетом стоимости типирования доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, их медицинского обследования для выявления противопоказаний к донорству, общие расходы на эти цели превышают 5-6 млн рублей на один случай трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток", - отметили в пресс-службе.

Федеральный регистр доноров

Осенью 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила членам Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере разработать свои предложения по законодательному регулированию регистра доноров костного мозга. Минздрав России в свою очередь подготовил ключевые документы, необходимые для формирования регистра в РФ. Отмечается, что планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2021 года.

Как пояснили ТАСС в Минздраве, сегодня в России сведения о потенциальных донорах костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток есть только в базах данных, которые раздельно ведутся профильными федеральными государственными учреждениями, региональными медицинскими организациями и отдельными общественными организациями. "По ряду причин число доноров, сведения о которых включены в такие базы, незначительно, особенно по сравнению с большими зарубежными регистрами, содержащими сведения о нескольких миллионах потенциальных доноров. Это затрудняет подбор наиболее подходящего донора в нашей стране. Даже при наличии в одной из существующих баз данных сведений о наиболее подходящем доноре костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, отсутствие возможности централизованного подбора донора удлиняет сроки ожидания пациентом (реципиентом) трансплантации", - сообщили в пресс-службе.

Создаваемый федеральный регистр доноров будет представлять собой единую общероссийскую государственную базу данных, содержащую защищенные сведения о гражданах, готовых стать потенциальными донорами и сдавших анализы крови на типирование главного комплекса гистосовместимости. Кроме того, в регистре будут храниться сведения о результатах их медицинского обследования на выявление противопоказаний к донорству, сведения о фенотипе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, которые позволят подобрать наиболее подходящего донора. Также в базе будут храниться сведения о пациентах, нуждающихся в трансплантации.

"Следует отметить тот факт, что организация федерального регистра, финансируемого за счет федерального бюджета и включающего большой объем данных о потенциальных донорах, позволит снизить стоимость типирования донора для последующего включения в федеральный регистр, а также нарастить объемы трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в Российской Федерации", - заключили в Минздраве.