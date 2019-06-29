Чайная фабрика открылась в Дамаске

ДАМАСК, 29 июня. /ТАСС/. Предприятие по производству чая и кофе открылось в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам его директор Мухаммед Дауд.

"Мы отправляем нашу продукцию в Ливан, Тунис, Иорданию, Россию и Америку. В США есть бизнесмены, которые покупают у нас эту продукцию и продают тем, кто родился и жил раньше на Ближнем Востоке, а сейчас в Америке", - сказал он.

По словам Дауда, каждый день компания отправляет на рынок шесть тонн кофе и 30 тыс. коробок различных сортов чая. Чай выращивают на плантациях в предгорных районах Сирии, кофе закупается за рубежом. Основные поставщики - Бразилия, Колумбия, Индия и Никарагуа. Переработка сырья проходит на станках 80-х годов прошлого века.

"Мы собираемся покупать современные машины в Италии. Во время войны были проблемы с ремонтом машин, техника ломалась, мы были вынуждены делать детали самостоятельно. Сейчас, слава богу, все поменялось", - добавил Дауд.

Во время войны промышленный район, где находится предприятие, был занят террористами. Сирийской армии удалось их выбить оттуда два года назад. Как уточнил директор, спрос на продукцию высокий, поэтому нужно увеличивать масштабы производства. До конца текущего года планируется начать строить здания под вторую очередь.