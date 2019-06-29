Королева Нидерландов и Иванка Трамп рассказали на G20 о проблемах женщин в обществе

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Отдельное мероприятие, посвященное расширению роли женщин в обществе, прошло в субботу на полях саммита Группы двадцати в Осаке. На нем выступили королева Нидерландов Максима Зоррегуэта и дочь президента США Иванка Трамп.

"Если бы у женщин на рынке труда были бы такие же возможности, как и у мужчин, то к 2025 году объем общемирового ВВП увеличился бы на $28 трлн", - сказала королева Нидерландов. По ее словам, одним из способов добиться равноправия является ликвидация большого разрыва между женщинами и мужчинами с точки зрения доступа к технологиям. "В небогатых странах процент пользования мобильным интернетом среди женщин на 26% меньше, чем у мужчин", - отметила она.

Кроме того, королева указала на то, что в современном обществе некоторые страны сохраняют различные ограничения для женщин в финансовой сфере. "Опять же в странах с низкими доходами у населения число женщин, у которых есть счета в банках, на 30% меньше, чем мужчин", - подчеркнула королева.

Иванка Трамп в свою очередь призвала лидеров G20 внести свой вклад в расширение роли женщин в обществе. "Страны, где женщины активно участвуют в трудовой деятельности с меньшей вероятностью будут насильственными способами стараться решить международные конфликты", - сказала она.