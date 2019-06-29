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Год театра в России

Праздничное шествие состоялось на Колыме в честь юбилея Магадана

В мероприятии приняли участие около 500 человек

ТАСС, 29 июня. Жители Магаданской области в субботу днем приняли участие в праздничном шествии "Я люблю Магадан", организованном в тематике Года театра в рамках празднования юбилея города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации областной столицы.

В этом году 14 июля Магадан празднует двойной юбилей: 90 лет со дня основания и 80 лет со дня присвоения статуса города. С этой недели и до 14 июля в столице Колымы пройдут концерты, фестивали, конкурсы, флешмобы, дискотеки, творческие вечера и первый в истории города полумарафон.

"Люди прошествовали по главным улицам города от площади Космонавтов по проспекту Ленина и завершили ход на площади Горького", - сообщил собеседник агентства. Участников шествия приветствовали мэр, почетные гости города и магаданцы, решившие остаться в качестве зрителей.

Несмотря на дождливую прохладную погоду, в шествии приняли участие около 500 человек из нескольких десятков творческих и трудовых коллективов, а также почти 1 тыс. обычных горожан. Согласно условиям организаторов, в честь Года театра в России магаданцы прошли по улицам города в театральных костюмах и масках, в костюмах ростовых кукол и с гримом на лицах.

Теги
РоссияМагаданская областьГод театра в России
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