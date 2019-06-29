Власти ожидают рекордное количество гостей на национальном празднике Ысыах в Якутске

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Республики Саха (Якутия) ожидают, что национальный праздник Ысыах Туймаады, который открылся 29 июня, в течение выходных посетит рекордное количество гостей - около 200 тыс. человек. Об этом сообщил в субботу глава республики Айсен Николаев журналистам и участникам II Дальневосточного медиафорума.

"Я много раз сам был устроителем этого праздника, и здесь сейчас как главный гость нахожусь. Могу сказать, что на самом деле людей никак не меньше, чем в прошлые годы, и если погода будет благоприятная, не жаркая, не слишком холодная, без дождя, то, может быть, 200 тыс. человек придет за два дня праздника", - сказал он журналистам.

Как уточнили ТАСС организаторы праздника, в 2018 году он собрал более 190 тыс. человек. На Ысыах Туймаады в разные годы было установлено четыре рекорда Гиннеса: по самому массовому синхронному исполнению музыки на варгане, по массовому питью кумыса, по самому большому количеству людей в национальной одежде и по самому большому в мире количеству людей, исполняющих танец осуохай. Это традиционный хороводный круговой танец якутов, во время которого танцующие, взяв друг друга за руки, переступают с ноги на ногу, двигаясь в неторопливом темпе. В апреле 2018 года национальный праздник Ысыах Туймаады вошел во Всемирный список самых привлекательных туристических объектов.

"Сегодня он еще раз подтвердил, что является по праву самым крупным национальным праздником на территории всей нашей великой страны. И это праздник уже далеко не одного народа саха, это праздник всех народов, которые населяют Якутию, и это сплочение, объединение, единство, консолидация людей, конечно же, позволят нам еще быстрее развивать нашу родную республику", - добавил глава республики.

Ысыах Туймаады проходит в Якутске в священной местности Ус Хатын 29-30 июня. В этом году он будет праздноваться в 22-й раз, для горожан и гостей столицы на 20 площадках пройдут более 100 культурно-обрядовых мероприятий, спортивных состязаний, игр и конкурсов.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.