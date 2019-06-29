Власти Якутска оборудуют священную местность Ус Хатын для проведения зимних обрядов

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Якутска намерены оборудовать территорию священной местности Ус Хатын, которая традиционно принимает крупные национальные мероприятия, для поведения зимних обрядовых праздников. Таким образом руководство города рассчитывает привлекать туристов круглогодично, сообщила в субботу журналистам и участникам II Дальневосточного медиафоума начальник городского управления культуры и духовного развития Антонида Корякина.

"Есть предложение с восточной стороны сделать парк ледовых скульптур, у нас много зимних обрядов, в праздник объединить их, и тогда, поток людей в эту сторону, возможно, был бы намного больше", - сказала она, отметив, что освоение территории для проведения зимних мероприятий может начаться с 2021 года с привлечением бизнеса.

Сейчас центральным мероприятием, которое принимает Ус Хатын, входящий в состав городского округа Якутск, является летний праздник Ысыах Туймаады, который принимает около 200 тыс. человек. В связи с большим количеством гостей, перед городскими властями встал вопрос о необходимости расширения ведущей на площадку дороги, однако, по словам Корякиной, в случае строительства необходимо загружать трассу туристами круглый год.

По словам главы Якутска Сарданы Авксентьевой, в этом году городские власти уделили особое внимание оптимизации режимов работы светофоров и усилили контроль за нарушителями правил парковки. Кроме того, были созданы новые парковочные места для гостей праздника.

Ысыах Туймаады проходит в Якутске в священной местности Ус Хатын 29-30 июня. В этом году он будет праздноваться в 22-й раз, для горожан и гостей столицы на 20 площадках пройдут более 100 культурно-обрядовых мероприятий, спортивных состязаний, игр и конкурсов.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.