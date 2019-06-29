Путин считает, что Элтон Джон заблуждается в своих оценках ситуации в России

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Британский музыкант Элтон Джон заблуждается в том, что в России есть проблема с правами представителей ЛГБТ-сообщества, на самом деле отношение к ним в РФ спокойное и абсолютно не предвзятое. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я его [Элтона Джона] очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем, мы с удовольствием его все слушаем", - отметил Путин на просьбу прокомментировать критику со стороны британского музыканта ситуации с правами сексуальных меньшинств в России.

"Я думаю, что он заблуждается", - продолжил Путин. Российский лидер подчеркнул, что в своем интервью британской газете Financial Times он "ничего не передернул". "У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально - спокойное, абсолютно не предвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют, - это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних", - сказал Путин, подчеркнув, что нужно оставить детей в покое, дать ребенку вырасти и самому решить, "кто он такой".

Ранее Элтон Джон в своем Instagram написал, что огорчен интервью Путина Financial Times. "Я категорически не согласен с вашей позицией о том, что проведение политики, которая признает мультикультурное и сексуальное разнообразие, устарело для нашего сообщества", - отметил певец.

Как заявлял Путин в интервью изданию, в РФ "не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации", однако "некоторые вещи... кажутся избыточными". По словам президента, нельзя "забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения".