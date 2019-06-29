Путин: РФ достойно отметит годовщину Победы, независимо от участия приглашенных лидеров

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Российская сторона будет рада, если главы зарубежных стран, приглашенные на празднование годовщины Победы в 2020 году, примут это приглашение, однако отказ не будет воспринят критично. Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин.

"Мы будем рады, если наше приглашение будет принято, если нет - это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что 75-я годовщина Победы над нацизмом является важнейшим событием в мире, "хотя бы потому, что не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы ничего подобного не повторилось". По словам президента, если предать те события забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов будет возрастать, что особенно опасно, учитывая каким взрывоопасным стал политический мир в настоящий момент.

"Приедут или не приедут [приглашенные лидеры] это не наш вопрос, наш вопрос - пригласить, - добавил Путин. - Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом".

При этом российский лидер особо отметил, что Москва считает союзниками и антифашистское подполье в самой Германии.