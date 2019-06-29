На Красной площади прошел выпуск специалистов двух академий МЧС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Торжественный выпуск 1 тыс. специалистов двух академий МЧС РФ прошел в субботу на Красной площади в Москве.

"За время учебы вы приобрели знания, навыки, побывали на ЧС. Теперь вам предстоит выполнить свой долг перед Отчизной. Позвольте пожелать вам доброй службы, ведь все, что делает МЧС России, делается ради жизни на Земле", - напутствовал выпускников Академии гражданской защиты и Академии государственной противопожарной службы первый замминистра Александр Чуприян.

В этом году 206 выпускников получили дипломы с отличием, 28 - медали "За особые успехи в учении". Всего же в этом году из шести вузов МЧС выпустили почти 1,4 тыс. человек. Как уточнили в пресс-службе министерства, почти 1,3 тыс. выпускников пойдут служить в Федеральную противопожарную службу.

Кроме россиян, в вузах МЧС РФ учатся студенты из 10 зарубежных стран. В этом году дипломы получили 80 иностранцев, которые будут работать на родине.