Эксперты: переедание сладкого в детстве влияет на вкусовые привычки во взрослом возрасте

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Французские диетологи призывают родителей не допускать излишнего употребления их детьми насыщенных сахаром продуктов. Согласно докладу Агентства санитарной безопасности (Anses) Франции, регулярное употребление сладких десертов и напитков ведет к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара.

По оценкам экспертов, 75% французских детей в возрасте четырех лет злоупотребляют сладким. В возрастной группе 8-12 лет таких сладкоежек - 60%, в возрасте от 13 до 17 лет - 25%.

"В этот период приобретаются определенные формы поведения и привычки, которые будут сохраняться на протяжении всей жизни", - отмечается в докладе. В нем приводятся рекомендации, главная из которых - ограничение сахара в напитках.

"Потребление сладких напитков, включая фруктовые соки, должно быть нечастым, условно - один стакан в день", - полагают эксперты. Они также обратили внимание на сухие завтраки. С одной стороны, те считаются легкой и полезной пищей, но с другой - содержание сахара в них сильно варьируется, а показатели пищевой ценности для 40-60 г, которые приводятся на упаковке сложно учитывать, поскольку чаще всего дети кладут в тарелку большую порцию.

Как заявила в интервью телеканалу LCI диетолог Флоранс Фуко, "стоматологи в ужасе от количества кариозных полостей даже у малышей с молочными зубами". "Избыток сахара в рационе сказывается на гигиене полости рта, - подчеркнула она, - поэтому воспитанием правильных пищевых привычек следует заниматься с самого раннего возраста, в том числе личным примером".

"Большинству детишек часто дают сладкие компоты или блинчики, а между тем, хлеб, сыр, фрукты также позволяют насытиться на четыре часа, до следующего приема пищи", - отметила Фуко. "Но не нужно ставить вопрос ребром и полностью исключать сладкое, - указала диетолог. - Нужно просто поговорить с ребенком и объяснить ему, что можно поесть хлопья на завтрак, а днем перекусить фруктами. Запрещать бесполезно, лучше подойти с позиции здравого смысла".