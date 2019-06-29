На месте подтопления на дороге к аэропорту Шереметьево восстановили движение

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Последствия образовавшегося в пятницу подтопления устранили на участках дорог рядом с аэропортом Шереметьево, движение транспорта восстановлено. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На участках дорог по улице Авиационная и Лобненскому шоссе рядом с аэропортом Шереметьево ликвидировали последствия подтопления. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева дополнительно были направлены мобильные перекачивающие станции. Аварийные и дорожные службы работали всю ночь. Рано утром движение транспорта на подъезде к Шереметьево было открыто", - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, слова которого процитировали в сообщении.

Министр отметил, что в устранении подтопления задействовали 70 человек и 10 единиц специальной техники. С проезжей части откачали свыше 7 тыс. куб. м воды. Дорожные службы восстанавливают пострадавшие участки дороги.

В пресс-службе добавили, что в рамках реконструкции Старошереметьевского шоссе планируется построить новые ливневые канализации для сбора воды на дорогах, а также провести частичную реконструкцию существующей ливневой канализации для последующего использования прилегающих объектов.

"Строители обустроят новые ливневый коллектор, смотровые и дождеприемные колодцы до конца 2019 года", - добавили в ведомстве.

В пятницу в городском округе Химки Московской области из-за продолжительного дождя был подтоплен участок Лобненского шоссе в районе пересечения с Авиационной улицей на подъезде к терминалу B аэропорта Шереметьево. Пробка к этому месту в сторону Шереметьево по Лобненскому шоссе достигала нескольких километров.