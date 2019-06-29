Первые донецкие вузы начали выдавать выпускникам дипломы российского образца

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Более 350 выпускников Донецкого национального медицинского университета им. Горького и Донбасской национальной академии строительства и архитектуры получили дипломы российского образца. Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Донецкой народной республики (ДНР).

"Впервые вузы ДНР выдали выпускникам дипломы российского образца. Церемонии вручения состоялись в Донецком национальном медицинском университете имени Горького, где выдано 338 соответствующих документов, и в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры - 27 дипломов", - отметили в министерстве.

В медуниверситете дипломы образца РФ получили выпускники пяти специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Фармация" и "Медико-профилактическое дело". В строительном вузе документы получили магистры по специальности "Строительство".

Донецкий национальный медицинский университет им. Горького получил аккредитацию в России осенью 2018 года. В июне 2019 года соответствие образовательных программ российским стандартам подтвердили Академия строительства и архитектуры, а также Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туган-Барановского.