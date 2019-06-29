Около 100 тыс. гостей участвует в празднике "Сабантуй" в Ленинградской области

ТАСС, 29 июня. Около 100 тыс. жителей и гостей Ленинградской области участвует в ежегодном татаро-башкирском национальном празднике "Сабантуй-2019" в субботу в деревне Энколово, передает корреспондент ТАСС.

"[Праздник] становится все интереснее, многолюднее и жизнерадостнее. Мы живем в одной большой многонациональной семье и чтим праздники всех народов. Татаро-башкирский праздник "Сабантуй" отмечается издавна, он прижился, и мы его уже не считаем праздником отдельных народов, мы считаем его праздником всей Ленинградской области. Сюда приезжают жители многих городов и районов, независимо от того, на каком языке они говорят, какую культуру поддерживают и какому богу они исповедуются. Это очень важно, как и то, что сюда приезжают многонациональные семьи", - сказал на открытии праздника губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На "Сабантуе" выступают творческие коллективы Татарстана и Башкортостана, проводится турнир по национальной борьбе на поясах "Курэш" за звание абсолютного батыра "Сабантуя", выступают канатоходцы. Проходят народные игры: подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, аттракцион "достань монету из кефира", бег в мешках и другие.

История праздника в Ленинградской области насчитывает более 100 лет, впервые он был проведен в Юсуповском саду Санкт-Петербурга. "Я рад сегодня присутствовать вместе с вами на замечательном празднике "Сабантуй". Татарские и башкирские общины уже более века отмечают его на берегах Невы. Сюда приезжают не только жители Ленинградской области, не только Санкт-Петербурга, но и со всей страны и со всего мира. Александр Юрьевич [Дрозденко] правильно сказал, что неважно, какой ты национальности, неважно, какого ты вероисповедания, главное - ты умеешь хорошо трудиться и умеешь отдыхать, и тебя всегда ждут на "Сабантуе". Спасибо вам за это огромное", - сказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, обратившись к гостям праздника.

На празднике можно посетить татарскую и башкирскую этно-фольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел, попробовать национальные блюда: плов, шашлыки, приобрести чак-чак, колбасу из конины и многие другие татарские и башкирские угощения.