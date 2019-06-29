СМИ: жена премьер-министра ОАЭ сбежала от него с $40 млн

ТАСС, 29 июня. Жена премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума принцесса Хайя сбежала от него с сыном и дочерью, забрав с собой около $40 млн. Об этом в субботу сообщает британская газета The Sun.

По ее данным, супруга Мактума еще в феврале в сопровождении детей отправилась, предположительно, в Германию. Отмечается, что принцесса Хайя подала запрос о предоставлении убежища, а также заявление о разводе с эмиратским шейхом, однако данная ситуация, пишет The Sun, привела к дипломатическому кризису между Германией и ОАЭ.

Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину, однако официальный Берлин отказался сделать это. Согласно информации издания, принцесса Хайя в данный момент находится под защитой местных служб безопасности.

Это не первый скандал в семействе эмира Дубая. С 2000 года на публике не появляется одна из дочерей шейха Шамса Аль Мактум после того, как в том же году она попыталась сбежать из дома отца.

Среди младших жен эмира Дубая наибольшую популярность приобрела принцесса Хайя, на которой он женился 10 апреля 2004 года. В 2007 году она родила девочку Аль Джалилю, а в январе 2012 года - сына Зайеда.