Более 1,5 тыс. артистов приняли участие в открытии якутского праздника Ысыах

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 1,5 тыс. артистов приняли участие в открытии национального праздника Ысыах, который проходит в пригороде Якутска в субботу. Об этом сообщила журналистам и участникам II Дальневосточного медиафоума мэр Якутска Сардана Авксентьева.

"В открытии приняли участие более 1,5 тыс. артистов, организуется 119 [спортивных, обрядовых и культурных] программ. Культурная программа праздника насыщенная. Каждый, кто хоть раз танцевал осуохай (круговой танец якутов), чувствует особую энергетику", - сказала Авксентьева, отметив, что над культурной и обрядовой программой работали якутские историки и фольклористы.

Кульминацией церемонии открытия стал обряд благословения алгыс и кормление огня, ведь именно в день Ысыаха верхние божества приближаются к земле и посылают благодать людям. В конце обряда тысячи жителей и гостей столицы подняли руки к небу и солнцу. Обряд алгыс проводится под руководством шамана и его помощников.

Праздник проходит в пригороде Якутска в специальном обрядовом комплексе Ус Хатын. У ворот комплекса гостей встречают женщины в традиционных якутских платьях.

Ысыах Туймаады проходит в Якутске в священной местности Ус Хатын 29-30 июня. В этом году он будет праздноваться в 22-й раз.

По расчетам организаторов, в этом году ожидается рекордное число посетителей обрядового праздника - более 200 тыс. человек. Большинство гостей, в том числе глава региона Айсен Николаев, пришли на праздник в национальных костюмах. Женские наряды дополняют традиционные серебряные украшения.

Медиафорум проходит под патронатом заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Организаторами медиафорума являются правительство Якутии, компания "Сахамедиа", а также Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока. ТАСС является партнером медиафорума.