Клуб друзей Крыма создан в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Клуб друзей Крыма учрежден в Аргентине. Торжественный вечер, посвященный его открытию, прошел в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Буэнос-Айресе.

По словам организаторов, аргентинский филиал стал первым представительством Клуба друзей Крыма в Южной Америке. Он займется развитием общественных и культурных связей между Аргентиной и Республикой Крым, а также будет доводить до соотечественников объективную информацию о событиях в Крыму.

Как рассказал журналистам один из организаторов, Георгий Петровский, аргентинский Клуб друзей Крыма будет работать на базе РЦНК. Члены клуба планируют собираться несколько раз в год в здании "Дома России" и проводить там различные культурные мероприятия.

Темой первого вечера стало морское путешествие в Крым. Зал РЦНК был украшен как круизный лайнер, который через океан отправился в Крым. Согласно задумке организаторов мероприятия, по пути судно зашло в несколько иностранных портов, каждому их которых был посвящен отдельный номер вечера.

Помимо музыкальных выступлений, в программу вошли рассказы о Крыме. Родившиеся там соотечественники делились своими воспоминаниями и рассказывали присутствующим историю Крыма.

Клубы друзей Крыма как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в более чем 30 странах для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.