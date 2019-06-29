В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме. Как сообщило в субботу агентство ANSA, на фреске, которая еще полностью не освобождена от скрывавшей ее стены, изображены святой, в честь которого освещен храм, и Иисус Христос.

Исследовательница Клаудиа Виджани, которая обнаружила редкий для Рима образец, рассказала, что все началось с загадочного документа, попавшегося ей при изучении архивов. Неизвестный чиновник специального департамента Управления по охране культурного наследия Рима и столичной области в 1965 году писал, что во время работ по укреплению стен колокольни была найдена фреска "в прекрасном состоянии", но при этом не указывалось, о какой церкви шла речь.

"Понадобилось немного времени, но в итоге я ее нашла", - поделилась Виджани. К настоящему времени проведены первые реставрационные работы и планируется освободить фреску из "тайника". Сообщение о редкой находке стало подарком римлянам к отмечаемому 29 июня Дню святых Петра и Павла, небесных покровителей Рима.

Базилика святых мученика Бонифаций и Алексея человека Божия была построена между III и IV веками и считается одной из первых христианских церквей в Риме. Позже первоначальная постройка перестраивалась и расширялась. На Авентине она находится рядом с владениями Мальтийского ордена.

В Риме сохранилось немного иконописных фресок. С творчества Джотто (1266 - 1337) в изобразительном искусстве в Италии, предметами которого были главным образом библейские сюжеты и персонажи, отказываются от византийской традиции, которая долгие века сохранялась в России, и начинается период Возрождения. Католические храмы украшаются в основном полотнами и статуями, а также мозаиками. Редкие фрески IX-XII веков в Риме находятся в базилике Святого Климента, в крипте которой похоронен святой Кирилл. Ряд фресок в подземной части храма изображают равноапостольных братьев, просветителей славян, пришедших в IX веке в папский Рим испросить у Адриана II разрешения вести службу на древнеславянском.