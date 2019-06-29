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Рейс из Петербурга в Анталью сел во Внуково из-за ухудшения состояния пассажира

Самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия" вынужденно приземлился в московском аэропорту Внуково из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом ТАСС сообщил в субботу официальный представитель авиакомпании.

"Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью совершил вынужденную посадку во Внуково по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Пассажир был передан работникам медицинской службы. Сопровождающие его члены семьи отказались от дальнейшего полета", - сообщил представитель "России".

Лайнер после дозаправки вылетел в пункт назначения в 19:56 мск.

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