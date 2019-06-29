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Паводки в Иркутской области

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область для контроля за ситуацией с паводками

Пресс-служба ведомства сообщает, что управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в субботу вылетела в Иркутскую область для контроля за ситуацией в этом регионе, пострадавшем от паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

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"Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, - говорится в сообщении. - Управление Роспотребнадзора держит на особом контроле ситуацию по эпидемиологической обстановке в подтопленных территориях, проводится оперативный мониторинг на территории города Тулуна, Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов".

Согласно публикации, в регионе обеспечен контроль над работой пунктов временного размещения для пострадавших, в них осуществляется лабораторная проверка качества еды и питьевой воды. Кроме того, специалисты определили группы риска, подлежащие вакцинации против гепатита А, брюшного тифа и дизентерии Зонне, а также создали запас необходимых средств для проведения дезинфекции в зданиях пострадавших районов.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаИркутская областьПаводки в Иркутской области
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