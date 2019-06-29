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Вулкан у Мехико выбросил столб пепла высотой более километра

Уровень угрозы в районе вулкана, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился

ТАСС, 29 июня. Активность вулкана Попокатепетль, расположенного около Мехико, вновь начала расти после нескольких дней относительного затишья. В ночь на субботу он выбросил столб пепла высотой около 1,5 км, сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов, расположенных к юго-западу от Попокатепетля. Уровень угрозы в районе вулкана, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился. Власти продолжают круглосуточно отслеживать его активность.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, достигает высоты 5,42 км и входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латиноамериканской страны.

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