Вулкан у Мехико выбросил столб пепла высотой более километра

ТАСС, 29 июня. Активность вулкана Попокатепетль, расположенного около Мехико, вновь начала расти после нескольких дней относительного затишья. В ночь на субботу он выбросил столб пепла высотой около 1,5 км, сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.

По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов, расположенных к юго-западу от Попокатепетля. Уровень угрозы в районе вулкана, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился. Власти продолжают круглосуточно отслеживать его активность.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, достигает высоты 5,42 км и входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латиноамериканской страны.