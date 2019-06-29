AFP: президента Туниса могут выписать из больницы в начале следующей недели

ТУНИС, 29 июня. /ТАСС/. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси идет на поправку, в понедельник или во вторник он может покинуть военный госпиталь. Об этом AFP сообщил в субботу сын главы государства Хафез Каид ас-Себси.

"Президенту становится лучше, он вне опасности, и мы надеемся, что он покинет госпиталь в понедельник или во вторник", - сказал он.

В четверг утром президент страны был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия. Позднее в ряде региональных СМИ начала циркулировать информация о смерти 92-летнего тунисского лидера, которая была быстро опровергнута официальными лицами республики и членами семьи главы государства.