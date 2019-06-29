Минпросвещения: Новгородская техническая школа может стать новой моделью для всей страны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Новгородская техническая школа, которая будет заниматься подготовкой и переподготовкой кадров для высокотехнологичных производств по трем десяткам компетенций, через три года может стать новой моделью для тиражирования по всей стране. Об этом сообщила журналистам замминистра просвещения РФ Марина Ракова в рамках рабочего визита в Великий Новгород в субботу.

"Федеральные точки роста, которые мы создаем в субъектах РФ, приводят к своим идеям. Идея губернатора и его команды о создании технической школы в Новгородской области с применением модели "Кванториума", лучших моделей Агентства стратегических инициатив, Университета "20.35" уже через три года подарит от вашей области новую модель для всей федерации", - сказала замминистра.

Как ТАСС сообщал ранее, первую в Новгородской области техническую школу планируется полностью запустить в 2021 году. Ее задачей станет подготовка и переподготовка кадров для работы на высокотехнологичных производствах. Пять лабораторий школы из 30 уже запущены на базе местного университета НовГУ.

"Самое важное из всех институций, которые мы запускаем в рамках национальных проектов, чтобы они давали старт генерации новых идей. Они смело генерируются сейчас пулом регионов, Новгородская область здесь один из лидеров", - добавила Ракова.

В новгородской технической школе власти региона рассчитывают организовать обучение как детей, так и взрослых, решивших пройти переподготовку по одной из 30 компетенций.