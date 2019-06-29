Зиничев доложил Путину об обстановке в затронутых паводком районах Иркутской области

БРАТСК /Иркутская область/, 29 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимир Путину о ситуации в подтопленных районах Иркутской области и помощи пострадавшим.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек. В результате стихии пострадало 353 человека, из них 32 ребенка. Погибли пять человек, 97 человек госпитализированы, судьба двоих остается неизвестной, в том числе одного ребенка", - сказал Зиничев на совещании у Путина в Братске.

"Эвакуированы 1161 человек. В 16 пунктах временного размещения находится 924 человека, из них 282 ребенка и шесть маломобильных граждан. Остальные жители приняли решение остаться у родственников", - рассказал он.

По словам главы МЧС, в пунктах временного размещения оказывается вся необходимая помощь.

"Паводком повреждено 13 автомобильных мостов, ограничено движение по федеральной трассе "Сибирь" и 17 участкам автомобильных дорог местного значения", - сказал он, отметив, что наращивание группировки сил спасателей в регионе продолжается.