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Паводки в Иркутской области

"Орленок" готов принять детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области

Ранее Владимир Путин поручил организовать для этих детей отдых в летних лагерях по всей России

КРАСНОДАР, 29 июня. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" (Краснодарский край) готов принять детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе учреждения.

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Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране.

"Орленок" готов принять ребят из Иркутской области, однозначно. Мы всегда готовы принимать детей при необходимости - так было после землетрясения в Китае, после паводка на Дальнем Востоке - мы неоднократно принимали ребят из регионов страны, пострадавших от стихийных бедствий, и зарубежья", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пока распоряжений по поводу иркутских школьников не поступало. Но если понадобится помощь" Орленка", то центр готов оказать ее.

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 351 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.

Теги
РоссияИркутская областьКраснодарский крайПаводки в Иркутской области
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