Пострадавшим в Иркутской области предложат разные механизмы приобретения жилья

Он рассказал о требовании провести капремонт в основном в многоквартирных домах. "Там уже в тех муниципальных образованиях, где вода ушла, ведется предварительная оценка ущерба и какие средства потребуются. Оценка будет завершена после того, как мы составим списки и посмотрим общие площади и примерные усредненные средства, которые потребуются на ликвидацию. Также потребуются мероприятия по восстановлению жилья", - сказал он.

"Для того, чтобы успеть до холодов, мы будем предлагать, предоставлять субъектам возможность выбора, механизма предоставления соцвыплат для граждан, а также проведения строительства жилья", - добавил замминистра.

По его словам, по этому направлению уже ведутся определенные мероприятия, в частности, по выбору площадок для строительства, "а также по приобретению уже имеющегося жилья на вторичном и первичном рынках для предоставления гражданам".

"Естественно, это по выбору граждан", - подчеркнул он.

Замминистра отметил, что идет составление списков граждан, выверка количества семей и их состава, чтобы определить объем необходимой помощи.