Путин из Братска прилетит в Минск

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, закончивший в субботу работу в Японии и Братске, в воскресенье прибудет в Белоруссию. В Минске глава российского государства побывает на закрытии Европейских игр.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин сразу из Осаки, где проходил саммит G20, направится в Минск с рабочим визитом, главным пунктом программы которого станет присутствие на церемонии закрытия Европейских игр. Однако паводок в Иркутской области скорректировал планы главы государства. Он сделал остановку в Братске, чтобы на месте проконтролировать ситуацию и дать необходимые указания.

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В них принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. На открытии соревнований Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко две недели назад в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что главы государств подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

В пятницу Лукашенко принимал в Минске президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который также побывает на церемонии закрытия Европейских игр. Лукашенко не исключил возможности трехсторонней встречи лидеров России, Белоруссии и Таджикистана.