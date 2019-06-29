Тауэрский мост отмечает 125-летний юбилей

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Лондонский Тауэрский мост - отмечает в воскресенье 125-летний юбилей. Разводной мост над Темзой был торжественно открыт 30 июня 1894 года принцем Уэльским, впоследствии ставшим королем Эдуардом VII, и его супругой Александрой.

"Я назвал бы Тауэрский мост, наверное, одним из наиболее узнаваемых строений в мире", - сообщил журналистам в преддверии круглой даты директор моста Крис Эрли. Приведенная им статистика говорит сама за себя: за 2018 год Тауэрский мост посетили рекордное число человек - 865 тыс. Речь идет о тех людях, которые купили билет, чтобы подняться на расположенные на высоте 43,5 м пешеходные галереи. Посчитать же, сколько из почти 37,4 млн туристов, которые побывали в Лондоне в 2018 году (данные офиса по продвижению национального туризма Visit Britain), сделали селфи на фоне моста, вообще не представляется возможным.

Отвечая на вопрос ТАСС, Эрли отметил, что популярность моста в мире столь высока, что некоторые страны заинтересовались успешным опытом использования объекта не только по прямому инфраструктурному назначению. "Один из запросов, который мы рассматриваем, пришел из Китая, другой с Филиппин. Наших коллег больше интересует не только инженерная часть вопроса, но то, как мы сумели вызвать интерес бизнеса, сделать его местом, которое арендуется для проведения частных мероприятий (например, свадеб или корпоративных вечеринок - прим. ТАСС), выполняет функции образовательного центра и при этом остается действующим мостом, который ежедневно пересекают 40 тыс. автомобилей и пешеходов", - сообщил Эрли.

Паровая машина и галереи для пешеходов

"Этот мост - одна из главных визитных карточек Лондона, если не всей Великобритании, но не надо забывать, что изначально это была огромная паровая машина, построенная с очень практическими целями еще в викторианскую эпоху", - рассказал журналистам менеджер по развитию выставочных программ Тауэрского моста Дирк Беннет. Увидеть паровые механизмы мощностью 360 лошадиных сил, которые поднимали два разводных крыла моста для прохода судов вплоть до 1972 года, пока им на смену не пришел электрический привод, можно и сегодня в действующем на южной стороне моста музее. Он обустроен прямо в историческом машинном зале.

Лишь за первый год с момента введения в строй мост разводился около 6 тыс. раз, именно поэтому для людей были возведены галереи, чтобы, не теряя времени, пересекать Темзу. Сейчас, с учетом уменьшения объемов судоходства, мост разводится намного реже - около 850 раз в год. Делается это исключительно по запросу владельцев крупноразмерных судов, сделанному за 24 часа.

В эти выходные организация, управляющая мостом, проводит ряд мероприятий, приуроченных к 125-летнему юбилею. Среди них - костюмированные представления, выставка фотографий, симпозиумы.