Фестиваль трав в Армении собрал более 1,5 тыс. гостей

ЕРЕВАН, 30 июня. /ТАСС/. Фестиваль трав и цветов HayBuis, который проводится на севере Армении уже в пятый раз, собрал рекордное число гостей. Более 1,5 тыс. человек и 43 компании стали участниками фестиваля у села Енокаван в субботу, сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете форума.

"Фудкорт не ожидал такого наплыва гостей, и задолго до конца фестиваля нашим партнерам пришлось довозить продукты. Надеемся, на следующий год гостей будет еще больше и мы их сможем удивить очень вкусными блюдами из армянских трав", - сказала организатор фестиваля Ирина Чибухчян.

Праздник прошел в одном из самых живописных регионов страны. Армянские ботаники вместе с волонтерами со всей страны собрались там, чтобы рассказать гостям о богатом мире армянских трав. Местные жители представили гостям редкие виды армянской флоры, мед и другую продукцию.

Фестиваль включен в туристический календарь, поэтому здесь всегда много гостей Армении. Большинство - туристы из России. Некоторые приезжают в Енокаван не в первый раз.

"Фестиваль полюбился. Из года в год мы видим знакомые лица. И для того, чтобы наши гости не грустили без армянской флоры, мы предложили им горшочки с травами и цветами, которые можно содержать в качестве домашних растений. Больше всего таких горшочков уедет в Россию. Русские туристы их скупали с огромным удовольствием", - рассказала Чибухчян.

Фестиваль вышел на научный уровень

Травы и зелень в жизни армян занимают огромное место. Более травы более 300 наименований, которые употребляются в пищу, заготавливают для отваров и снадобий, приготовления чая, целебных сборов и даже для приготовления украшений. Как со всем эти богатством разбираться, учат во время всевозможных мастер-классов на фестивале HayBuis.

"В этом году с нами начала сотрудничать кафедра ботаники и микологии Ереванского государственного университета. Они рассказали нашим гостям много нового о растительном мире Армении и провели очень интересные мастер-классы. Отныне мы вышли на новый, научный, уровень", - отметили организаторы.

"Мирный бутерброд" как символ фестиваля

У фестивала есть неизменная традиция. Это заворачивание "мирного бртуча" (бутерброда). В этом ритуале армянский лаваш символизирует семью, армянские травы - это жизнь, а сыры, произведенный в разных уголках планеты, - мир. Этот гигантский бутерброд, в создании которого принимают участие практически все гости, затем разрезается на много частей и раздается всем желающим.

"Для нас очень важно, что фестиваль проводится не в Ереване, а в регионе. Это позволяет развивать местную инфраструктуру. И мы с гордостью можем сообщить, что в этом году более 60% стендов были заняты производителями из Тавушской области. Вот и главным партнером нашего бртуча стала местная компания", - сказала Ирина Чибухчян.

У фестиваля множество целей, но главнейшей из них является популяризация трав Армении. Организаторы уверены, что флора, в особенности травы, - один из малоизвестных, но очень важных ресурсов страны.