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Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра

Процедура длилась около полутора часов, сообщил министр здравоохранения республики Константинос Иоанну

ТАСС, 30 июня. Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Константинос Иоанну на своей странице в Twitter.

Иоанну отметил, что процедура длилась около полутора часов. "По словам лечащего врача, ожидается, что примерно через три недели президент вернется к исполнению своих обязанностей в обычном режиме", - отметил министр, пожелав 72-летнему главе республики скорейшего восстановления.

Анастасиадис вступил в должность президента Республики Кипр в 2013 году. В 2018 году был переизбран на этом посту.

Теги
КипрАнастасиадис, Никос
Северный Кавказ
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