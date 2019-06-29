Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра

ТАСС, 30 июня. Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Константинос Иоанну на своей странице в Twitter.
Ο Πρόεδρος @AnastasiadesCY υποβλήθηκε σε εγχείρηση στις 3.50 μ.μ. σήμερα, η οποία ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 μ.μ. Σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό, αναμένεται σε τρεις περίπου βδομάδες, ο ΠτΔ να επανέλθει κανονικά στα καθήκοντά του #Cyprus #MoH— Constantinos Ioannou (@K_Ioannou) 29 June 2019
➡️https://t.co/1gMAukDd6D pic.twitter.com/Vggg3Vo0UL
Иоанну отметил, что процедура длилась около полутора часов. "По словам лечащего врача, ожидается, что примерно через три недели президент вернется к исполнению своих обязанностей в обычном режиме", - отметил министр, пожелав 72-летнему главе республики скорейшего восстановления.
Анастасиадис вступил в должность президента Республики Кипр в 2013 году. В 2018 году был переизбран на этом посту.