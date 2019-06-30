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Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов и может возобновить их вылов

Власти страны ранее заявляли, что Япония намерена остаться в рядах организации в качестве наблюдателя
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© EPA-EFE/JOSE JACOME

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Срок членства Японии в Международной комиссии по промыслу китов (IWC) истек в воскресенье, и страна может возобновить их вылов. Японским рыбакам будет разрешен промысел в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне, но не в водах Антарктиды.

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Правительство Японии объявило о выходе из IWC в декабре прошлого года, за что подверглась критике со стороны ряда государств, включая Австралию. Тогда в Токио подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел. Кроме того, в правительстве отметили, что употребление китов в пищу и использование получаемых из них продуктов является частью культуры и жизни японцев с давних времен.

Власти страны также отметили, что Япония намерена остаться в рядах комиссии в качестве наблюдателя и будет стремиться к "возрождению ее функций".

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

В 1982 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов, однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. В то же время его потребление резко упало. В 60-х годах прошлого века в Японии ежегодно продавали около 200 тыс. тонн китового мяса, а сейчас его потребление сократилось до 5 тыс. тонн в год.

В настоящее время, по данным Токио, 48 членов международной комиссии, в первую очередь Австралия и Бразилия, выступают категорически против промысла китов. В то же время к его возобновлению склоняется, по подсчетам агентства Kyodo, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Норвегию и Исландию.

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АвстралияБразилияЯпонияИсландияНорвегия
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