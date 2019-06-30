Жителям подтопленных районов в Иркутской области помогают восстановить документы

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Гражданам, оказавшимся в подтопленных районах, помогают оперативно восстанавливать утерянные документы. Прием заявлений и выдача паспортов для людей, оказавшихся в сложной ситуации, идет в приоритетном порядке, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сформированы группы из представителей Министерства социального развития, опеки и попечительства и главного управления по вопросам миграции МВД России по Иркутской области с задачей в максимально кратчайшие сроки решить вопросы с восстановлением утерянных документов жителей подтопленных территорий по опыту устранения ЧП в поселке Бубновка в 2017 году. Прием заявлений и выдача паспортов граждан РФ либо временного удостоверения личности пострадавшим от стихии жителям будет осуществляться в приоритетном порядке", - сообщает пресс-служба.

Услуги оказывает подразделение МВД России по Иркутской области, такую же работу ведет ГИБДД. Инспекторы ДПС помогут оперативно восстановить водительские права, паспорта транспортного средства (ПТС) и другие документы, необходимые для автомобилистов. Сотрудники организаций, подведомственных Минсоцразвития региона выезжают в пункты временного размещения в Нижнеудинске, чтобы определить объем необходимых продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости, медикаментов, понять потребность в восстановлении документов и разъяснить порядок оказания единовременных денежных выплат пострадавшим.

В консультационные пункты уже обратились 2125 человек. Проведена разъяснительная работа по выплатам и приему заявлений, получения предметов первой необходимости. Комплексный центр соцобслуживания населения на базе помещений общественной организации "Доверие" открыл пункт сбора и выдачи помощи. В Тулуне по вопросам восстановления документов можно обращаться в городскую администрацию.

Более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 10 тыс. человек, пострадали от наводнения в Иркутской области с начала дождевого паводка, с 25 июня.

"С 25 июня в общей сложности были подтоплены 53 населенных пункта, более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 10,5 тыс. человек, в том числе свыше 2,3 тыс. детей", - сообщили ТАСС в экстренных службах. Кроме того, в зоне наводнения оказались более 40 социально значимых объектов, в том числе школы и детские сады.

Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский и Зиминский районы пострадали от паводка, вызванного подъемом уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей вследствие проливных дождей.

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