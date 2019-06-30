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Паводки в Иркутской области

Летние лагеря могут принять детей из пострадавших от паводка районов

Речь идет о лагерях "Океан", "Артек" и "Орленок"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские летние лагеря отдыха готовы принять детей из пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщил пресс-секретарь министра просвещения РФ Андрей Емельянов.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать для детей из пострадавших районов Иркутской области отдых в летних лагерях по всей стране.

"Мы рассматриваем возможность направления детей в наши лагеря, в первую очередь "Океан", но "Артек" и "Орленок" предварительно готовы тоже принять детей", - сообщил он.

Емельянов уточнил, что министерство работает "в контакте с местными властями и спасательными службами, чтобы понять потребность".

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 351 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, а также 41 социально значимый объект.

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РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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