В пострадавшей от паводка Иркутской области развернуты 42 пункта временного размещения

ТАСС, 30 июня. Пункты временного размещения (ПВР), развернутые для пострадавших от паводка на территории Иркутской области, могут принять до 14 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

"В населенных пунктах, подверженных дождевому паводку, развернуты 42 пункта временного размещения общей вместимостью 13 970 человек. В настоящий момент в ПВР находятся 1317 жителей подтопленных районов, в том числе 335 детей", - говорится в сообщении.

Также МЧС приводит на сайте список всех ПВР, их адреса и вместимость.

В свою очередь иркутское региональное отделение партии "Единая Россия" отправит в воскресенье в подтопленные Тайшет и Нижнеудинск три вагона собранной жителями Иркутска гуманитарной помощи.

"В воскресенье три вагона с водой и продовольствием отправятся в Тайшет и Нижнеудинск. На призыв партии "Единая Россия" о сборе гуманитарной помощи для затопленных территорий Иркутской области откликнулись тысячи иркутян и жителей области. В пункт приема, расположенный в региональном исполкоме партии на Российской, 20, постоянно несут теплые вещи, продовольствие, питьевую воду. В час приходит более сотни человек", - говорится в сообщении на сайте отделения.

"На сегодняшний момент собрано более 30 тонн гуманитарной помощи, и она продолжает поступать. Люди не только несут продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест подтопления", - цитируют в сообщении секретаря регионального отделения партии Сергея Сокола.

По его словам, один вагон с гуманитарной помощью ушел в подтопленные районы в пятницу. В субботу в Тулунский район и город Тулун отправили два грузовика. Пункты сбора региональное отделение партии открыло в Иркутске 27 июня.