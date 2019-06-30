Первый благоустроенный пляж откроется в Астрахани 10 июля

АСТРАХАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Благоустроенный пляж, где будут установлены раздевалки, оборудованы парковка, кафе, спортивно-развлекательные площадки, а также предусмотрены все меры безопасности, впервые за несколько последних лет откроется в Астрахани 10 июля на острове Городской. Это первый проект в городе по организации досуга на воде, сообщил в воскресенье журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

Несмотря на то, что Астрахань расположена в верхней части дельты Волги и изрезана многочисленными водотоками, официального пляжа в городе нет. На протяжении многих лет горожане и гости города летом купались в неблагоустроенных местах или выезжали на отдых за город. Трудности в организацию пляжа вносит и гидрологический режим Волги: ежегодно весной часть территорий затопляется, поэтому считается, что на берегах нецелесообразно устанавливать, например, стационарные посты спасателей, медиков, раздевалки.

"Рассчитываем, что 10 июля пляж официально начнет работу. Но люди уже приходят, думаю, пляж станет местом притяжения для многих отдыхающих, учитывая наш летний зной. Это первый такой проект в Астрахани по организации досуга на воде. Сегодня есть возможность оборудовать территорию еще на других участках. Также есть проектное решение по обустройству надувного аквапарка", - сказал Бабушкин после осмотра работ по благоустройству пляжа.

Оборудование пляжа на острове Городской проводится в рамках проекта "Обновленная Астрахань", данное место выбрано горожанами по итогам опроса на сайте правительства области. Зона отдыха оборудована подъездными путями и площадкой для парковки автомобилей, навесами, лежаками, раздевалками. Также здесь построены спортивно-развлекательные площадки для активного отдыха, завершается работа по установке сцены с возможностью показа кинофильмов и зоной танцпола, бунгало, по организации кафе. Планируется, что добраться до места отдыха астраханцы смогут также на речном транспорте.

Бабушкин отметил, что особое внимание будет уделено безопасности на воде. Так, уже проведено водолазное обследование дна реки, на берегу будут работать полицейские, пост спасателей оснастят лодками и спасательными кругами. "Пока это еще не пляж (в официальном его понимании), а благоустроенное место для массового отдыха на воде. Сейчас здесь временные площадки, осенью планируем их разобрать и уже приступить к капитальным работам, чтобы в будущем уже не бояться весенних подтоплений", - уточнил ТАСС инвестор Игорь Старинский.

Пляжный сезон в регионе официально открывается в конце июня, однако жители идут купаться с наступлением жары, сезон продолжается иногда до середины сентября.

