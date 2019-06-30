Спасатели помогли более 40 жителям Канска покинуть зону подтопления

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. В Канске (Красноярский край) из-за повышения уровня воды в реке Кан 43 человека вывезены из зоны подтопления, четверо из них находятся в пункте временного размещения, остальные остановились у родственников и друзей. Об этом ТАСС сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

"Подтопления жилых домов у нас нету, но есть подтопление приусадебных участков, огородов, жилые помещения там не пострадали. Всего 59 таких домов, где проживают 252 человека. Также подтоплено 117 дачных участков. Вывезено 43 человека, из них 11 детей", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, спасатели помогают людям выбраться из подтопленных территорий. Представитель ведомства уточнил, что это не централизованная эвакуация. "Есть подтопленные территории, и людям помогают с них выбраться", - уточнил представитель ведомства. Ранее представители регионального главка МЧС сообщали, что люди выбираются самостоятельно.

По данным администрации города, уровень воды в 16:00 (12:00 мск) составил 433 см, по данным на 12:00 (08:00 мск) он составлял 428 см. Подтоплены низменные районы города. Всего в городе создано четыре пункта временного размещения. Для сельскохозяйственных животных развернуты два места сбора: на южной окраине города и на площадке за бывшим аэропортом.

Город Канск расположен на востоке Красноярского края, население - более 89 тыс. человек.