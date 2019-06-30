Глава Ростеха заявил, что не считает себя влиятельным человеком в России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов не считает себя влиятельным человеком в России. Об этом он рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".

"Мне кажется, это не совсем так, я, по крайней мере, себя не ощущаю влиятельным человеком. Те качества влияния, которые мне приписывают, ну, я в себе таких качеств не вижу и не ощущаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Чемезов отметил, что ему поступали разные предложения по работе, в том числе в политике.

"Были разные предложения, в том числе и в правительство и возглавить регионы различные", - рассказал Чемезов.

Глава Ростеха пояснил, что и в будущем не видит себя в политике. "Политиком я не хотел бы быть. Я считаю, что лучше всего делать какие-то конкретные дела, создание вот такой компании, как Ростех. Это вот конкретное дело, которым я сегодня занимаюсь, для меня это интересно", - добавил он.

Сергей Чемезов возглавил Ростех в 2007 году.