Как из зоны паводка в Тулуне спасали животных

Кинологи и волонтеры спасли из зоны подтоплений в городе около 60 собак и кошек, кур, коров и свиней

Кинологи и волонтеры спасли из зоны подтоплений в Тулуне около 60 собак и кошек, их доставили в иркутский питомник К-9. С применением военной техники животных вызволили из воды буквально за мгновения до того, как они могли погибнуть. О спасательной операции ТАСС рассказал один из ее участников, руководитель питомника Вячеслав Славин. От кур до коров Славин, сотрудники К-9 и кинологи-волонтеры почти три дня находились в затопленном Тулуне. Сколько за это время вместе с сотрудниками МЧС они спасли животных, сказать затрудняются. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что только за последние сутки удалось вытащить из воды, снять с крыш, извлечь из-под завалов более 100 собак, кошек, кур и свиней.

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"Одну корову там нашли. Она стояла по шею в воде, мы ее зацепили за БРДМ [бронированная разведывательно-дозорная машина] и тащили. Хозяина коровы нашли, он прибежал радостный. Еще курицу одну спасли, ее тоже хозяева забрали", - рассказал Вячеслав. Речь идет машине-амфибии, которая принадлежит питомнику. Технику доставили из Иркутска в Тулун специально для спасения животных, транспортировка обошлась в 45 тыс. рублей. "Где неглубоко - машина колесами шла, где вода свыше двух метров - плыла. Мы в основном с нее и забирали [животных]", - говорит Славин. МЧС со своей стороны предоставило две лодки. В воде и на крышах В первую очередь были спасены животные, оказавшиеся в наиболее тяжелой ситуации: кто-то много часов провел на бревне, а кто-то плавал и держался на воде из последних сил. "Один метис овчарки, ему лет 12, он огромный, лежал на настиле, который прибило к забору. Пес не мог двигаться, он старый и выбился из сил, но каким-то чудом залез на кусок настила. Пса сразу после его спасения забрали хозяева", - рассказал кинолог.

Спасение кошек и собак в затопленном городе Тулун Иркутской области © Питомник К-9