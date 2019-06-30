Как из зоны паводка в Тулуне спасали животных

Кинологи и волонтеры спасли из зоны подтоплений в Тулуне около 60 собак и кошек, их доставили в иркутский питомник К-9. С применением военной техники животных вызволили из воды буквально за мгновения до того, как они могли погибнуть. О спасательной операции ТАСС рассказал один из ее участников, руководитель питомника Вячеслав Славин.
От кур до коров
Славин, сотрудники К-9 и кинологи-волонтеры почти три дня находились в затопленном Тулуне. Сколько за это время вместе с сотрудниками МЧС они спасли животных, сказать затрудняются. Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что только за последние сутки удалось вытащить из воды, снять с крыш, извлечь из-под завалов более 100 собак, кошек, кур и свиней.
"Одну корову там нашли. Она стояла по шею в воде, мы ее зацепили за БРДМ [бронированная разведывательно-дозорная машина] и тащили. Хозяина коровы нашли, он прибежал радостный. Еще курицу одну спасли, ее тоже хозяева забрали", - рассказал Вячеслав.
Речь идет машине-амфибии, которая принадлежит питомнику. Технику доставили из Иркутска в Тулун специально для спасения животных, транспортировка обошлась в 45 тыс. рублей. "Где неглубоко - машина колесами шла, где вода свыше двух метров - плыла. Мы в основном с нее и забирали [животных]", - говорит Славин. МЧС со своей стороны предоставило две лодки.
В воде и на крышах
В первую очередь были спасены животные, оказавшиеся в наиболее тяжелой ситуации: кто-то много часов провел на бревне, а кто-то плавал и держался на воде из последних сил. "Один метис овчарки, ему лет 12, он огромный, лежал на настиле, который прибило к забору. Пес не мог двигаться, он старый и выбился из сил, но каким-то чудом залез на кусок настила. Пса сразу после его спасения забрали хозяева", - рассказал кинолог.
Как утверждает Славин, многих собак не сняли с цепи из-за спешки хозяев спастись от прибывающей воды. Только некоторым псам удалось удержаться на плаву. Кинологам приходилось ломать цепи специальными инструментами, чтобы вызволить животных из плена.
Самым везучим животным получилось забраться на крыши зданий. "Были собаки, которые сидели там целыми компаниями. Например, на одной крыше видели далматинца, овчарку и дворняжку. Они комфортно сидели, были в безопасности, мы их не стали забирать. На лодках рядом плавали люди, было понятно, что покормят псов", - говорит Славин.
Помощь питомцу и хозяину
Хозяев многих собак удалось найти сразу. Одни из них забрали питомцев, другие, которые лишились жилья, попросили кинологов временно приютить пса или кота в питомнике. Двумя машинами в воскресенье животных привезли в Иркутск. Кошек удалось быстро пристроить на передержку к волонтерам, а собак поселили в вольеры в питомнике.
"Они потихоньку начинают есть, отходить от стресса. Мы их привьем от бешенства, если надо подлечить - подлечим. Разместим у себя на сайте фотографии, описание собак, чтобы люди могли найти своих питомцев. Тем, кому сложно приехать из Тулуна в Иркутск, собак потом привезем обратно. Были люди, которые звонили, плакали, говорили, что дома лишились, собаку сейчас некуда взять, просили подержать у нас. Мы подержим у себя максимальные сроки", - сказал Славин.
Тем псам, чьи хозяева так и не найдутся, будут искать новых. Для спасенных из зоны бедствия животных жители Иркутска уже начали привозить в К-9 корм.