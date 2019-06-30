Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством. Об этом напомнили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

Изменение пенсионной системы в России с 2019 года предполагает ряд льгот, в частности назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Оно предусмотрена для тех, кто должен выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства, напомнили в ПФР. Это женщины 1964-1965 годов рождения и мужчины 1959-1960 годов рождения.

С 2019 года в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. До 2028 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин - до 65 лет.