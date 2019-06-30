Депутаты от ЛДПР предложили полностью запретить частные камеры для фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект о полном запрете использования частных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Разработчики, одним из которых также выступил вице-спикер палаты Игорь Лебедев, в пояснительных материалах (есть в распоряжении ТАСС) напоминают, что "действующее законодательство не запрещает передавать негосударственным организациям или индивидуальным предпринимателям право фиксировать" нарушения на дороге при помощи камер. Делается это на основании госконтрактов.

В ЛДПР при этом указывают на то, что эксплуатация частных камер видеофиксации "осуществляется на возмездной основе и негосударственные организации или индивидуальные предприниматели получают выплаты в зависимости от суммы" собранных штрафов. Иными словами, владельцы камер заинтересованы в большем количестве зафиксированных нарушений, полагают авторы. По мнению депутатов, предприниматели "некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности, чем существенно нарушают права" водителей.

В связи с этим законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях примечанием, согласно которому камеры "должны находиться в собственности Российской Федерации или субъектов Российской Федерации", а порядок их установки будет определять правительство.