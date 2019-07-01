Авиакомпания "Ангара" из-за паводка зафиксировала цену билетов на рейсы Братск - Иркутск

ИРКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" зафиксировала на уровне 3 тыс. 525 рублей цену на перелет по маршруту Братск - Иркутск, на котором автомобильное сообщение прервано из-за паводка и затопления участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Об этом в понедельник сообщается на сайте перевозчика.

"В связи со сложившейся критической паводковой ситуацией в Тулунском и Нижнеудинском районах Иркутской области, авиакомпания "Ангара" фиксирует стоимость перелета на маршруте Братск - Иркутск. Стоимость билета в одну сторону составит 3 525 рублей", - говорится в сообщении.

Изменения уже вступили в силу.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна, в регионе введен режим ЧС. По последним данным, в 28 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. домов, в которых живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог.