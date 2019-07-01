Через центры временного размещения в Хомсе прошли 14 тыс. беженцев из лагеря Эр-Рукбан

ХОМС /СИРИЯ/, 1 июля. /ТАСС/. Порядка 14 тыс. беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии прошли реабилитацию в пяти центрах временного размещения на территории города Хомс. Об этом журналистам сообщил начальник центра временного размещения беженцев Ахмед Салим.

"Здесь в Хомсе у нас пять таких центров. Всего через них прошли 14 тыс. человек, бежавших из Рукбана. Для них это своего рода реабилитационные центры. Большинство сейчас уже дома, здесь осталось всего 346 человек, но мы ждем новых беженцев из Рукбана", - сказал он.

Беженцы отмечают, что условия проживания в центрах временного размещения не сравнить с теми, что были у них в лагере Эр-Рукбан. Выехать за его территорию люди практически не могут, боевики требуют за это с них деньги. В Рукбане люди не могли получить нормальную медицинскую помощь и питание.

"В лагере мы не могли получить никакой медицинской помощи вообще. Говорят, там был медпункт, но я его никогда не видел, хотя прожил в Рукбане два года", - говорит житель центра временного размещения Аднанш Хале.

По словам беженцев, боевики, которые управляли лагерем, повысили цены на жизненно важные продукты, в том числе на хлеб. Для того, чтобы получить воду, людям нужно было отстоять большую очередь. "Я понимаю, что здесь я тоже нахожусь в лагере беженцев. Домой попаду не скоро, но, поверьте, мне есть, с чем сравнивать. Здесь за мной смотрят врачи, у меня есть еда, вода. Я могу нормально помыться, в конце концов, а в Рукбане был просто ад", - добавил беженец Асим Хлои.

Дети получили возможность учиться

В лагере Эр-Рукбан о нормальном обучении детей не могло идти и речи. Во временных центрах все иначе, с маленькими детьми занимаются волонтеры Красного креста - развивающие игры, начальное обучение. Всем необходимым детей и взрослых в лагере обеспечивают власти Сирии.

"У этих детей в Рукбане не было ничего - ни школы, ни детского сада. Да обычных детских радостей не было, а здесь мы их потихоньку приучаем к нормальной жизни. Здесь они снова начали улыбаться. Им все в радость, даже вот такие импровизированные уроки музыки", - рассказала беженка Мунтаха Али Халед.

Лагерем управляли боевики, которыми руководили представители армии США, говорят беженцы. "Настоящими хозяевами лагеря были не американцы, а террористы, которых они поставили управлять нами. Самих американцев я ни разу не видел. Они патрулировали периметр, но в Рукбан никогда не заходили - наши жизни были в руках боевиков", - рассказал беженец Мухаммед Хлейн.

У каждого беженца своя история. Почти все они называют лагерь не иначе как тюрьмой с ужасными условиями. "Когда игиловцы захватили Пальмиру, я с семьей хотел бежать в Хомс, но боевики из другой группировки запугали нас спецслужбами, сказали, что мы окажемся в тюрьме. Сказали, чтобы мы ехали в Рукбан. Он и стал настоящей тюрьмой", - отметил Мухаммед Салех аль Фажер.

О ситуации в Сирии

В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

На сегодняшний день большая часть страны находится под контролем правительства Сирии. Под контролем террористов остается провинция Идлиб на севере страны. На юге Сирии оккупированным США остается район Эт-Танф - здесь же расположен лагерь для беженцев Эр-Рукбан с тяжелыми условиями для проживания.