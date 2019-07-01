Международный конкурс "Мисс Китай - 2020" пройдет в декабре на острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июля. /ТАСС/. Международный конкурс красоты "Мисс Китай - 2020" состоится в декабре этого года в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

Отличием международного конкурса "Мисс Китай" является то, что принять участие в нем могут представительницы китайской нации, проживающие, как в КНР, так и на территории других стран и регионов мира. Так, например, обладательницей короны 2018 года стала Роуз Ли, представляющая на конкурсе город Нью-Йорк (США), а главный титул 2019 года получила Гера Чан из Гонконга.

По словам организаторов, принять участие в декабрьском смотре могут представительницы прекрасного пола в возрасте от 18 до 25 лет. В период с 25 июня по 10 августа девушкам необходимо подать заявку через электронную систему, а затем пройти ряд классификационных испытаний. В конце лета красавиц также ожидает собеседование с членами организационного комитета, по результатам которого будет определен итоговый список участниц конкурса.

По информации "Наньхайван", победительницу "Мисс Китай - 2020" ожидает щедрое вознаграждение: девушка получит 1 млн юаней (около $145 тыс.), ценные призы и подарки.

С 2011 года в городе-курорте Санья на острове Хайнань также проводится финал конкурса красоты "Мисс мира". В прошлом году корона победительницы досталась уроженке Мексики 26-летней Ванессе Понсе.