Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате паводка в Сибири

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в результате паводка в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"С глубоким прискорбием воспринял весть о разрушениях в населенных пунктах и гибели людей в Иркутской области в результате паводка. От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей. С 25 июня были подтоплены более 4 тыс. домов, в которых проживают свыше 10 тыс. человек. По данным МЧС, погибли пять человек, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью. По сведениям Минздрава РФ, госпитализировано 136 человек, из них 19 детей.