Рошаль прокомментировал итоги экспертизы в деле о гибели младенца в роддоме в Калининграде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Национальной медицинской палаты (НМП), глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца в одном из роддомов Калининграда, после которой врача-реаниматолога обвиняют в предумышленном убийстве.

"Считаю, что комиссионно нужно проверить заключение судебно-медицинских экспертов. Мы помним, как судебные медики обнаружили смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной малыша. Оказалось - ошибка", - заявил Рошаль ТАСС в понедельник.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили ТАСС, что следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка и превышении должностных полномочий и.о. главврача роддома номер четыре в Калининграде Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу Элине Сушкевич. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Будем серьезно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России", - говорится со ссылкой на слова Рошаля в сообщении пресс-службы Национальной медицинской палаты.

Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его. По мнению СК, это было сделано, чтобы не тратить на ребенка ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики, а в дальнейшем получить должность главврача. Сушкевич, как утверждают следователи, ввела ребенку дозу магния сульфата, из-за чего он умер. Чтобы скрыть следы, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

В защиту врачей выступило Российское общество неонатологов, заявив, что следствие могло допустить ошибку, и подобные действия могут привести к лишению обществом многих высококвалифицированных врачей. По их словам, ребенок родился с экстремально низкой массой тела 700 граммов на сроке беременности 23 недели и три дня, и "во всем мире вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%".

"В родильный дом для оказания лечебно-консультативной помощи и перевода ребенка в перинатальный центр была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила врач анестезиолог-реаниматолог Элина Сергеевна Сушкевич. Однако состояние глубоко недоношенного пациента было настолько тяжелым, что транспортировать его в перинатальный центр не представилось возможным, и, несмотря на все усилия врачей, он умер в стенах родильного дома", - говорится в обращении неонатологов к гражданскому обществу.