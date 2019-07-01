Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке

ТАЛЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС высказал мэр Таллина Михаил Кылварт.

"Школа - это не только часть системы образования, но и часть культуры, - сказал он. - Русские люди являются частью эстонского общества и государства, и их культура обогащает наше общество, а значит ее нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке".

При этом Кылварт выступил за повышение качества преподавания эстонского языка в детских садах и школах. "Безусловно, уровень преподавания эстонского языка в русских школах и детских садах надо повышать, - считает он. - Недавно был запущен новый проект - "Эстонский учитель в русском детском саду", и в результате стало ясно, что нам необходимо больше учителей эстонского, их нехватка ощущается очень остро".

"В данный момент динамика позитивная, уровень владения эстонским языком у детей улучшается, развивается система языкового погружения, - добавил Кылварт. - Более того - появилась система двустороннего языкового погружения, что является замечательным примером того, как взаимная интеграция может функционировать в обществе".

По словам таллинского мэра, город "продолжит придерживаться принципа свободного выбора модели и языка обучения".

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. В русских школах Эстонии обучаются свыше 20% всех школьников страны. На русском языке в них могут преподаваться не более 40% общего количества предметов.

Акция "Тотальный диктант"

Как отметил Кылварт, акция "Тотальный диктант" пользуется большой популярностью в Таллине, и город намерен продолжать ее организовывать.

"В Таллине в этом году диктант написали 2469 человек, более того - мы установили рекорд по числу отличников - ими стали 122 человека, - сказал он. - Так что можно смело сказать, что проект показывает очевидный качественный рост. Не покривлю душой, если скажу, что в городе акция не только очень успешна, но и любима".

"Таллин уже несколько лет удерживает пальму первенства по количеству участников среди городов за пределами России, причем Таллину же принадлежит рекорд самой большой площадки "Тотального диктанта" в мире, - добавил Кылварт. - И мы обязательно продолжим радовать участников интересными гостями и новыми форматами".

В акции "Тотальный диктант" в Таллине, которая состоялась 13 апреля, приняли участие 2,6 тыс. человек. Из них 2469 сдали свои работы на проверку. Диктант здесь можно было написать на шести площадках, где текст зачитали в том числе его автор Павел Басинский, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также актер, уроженец Таллина Кирилл Кяро.

Вне зависимости от национальности

По мнению Кылварта, все жители Таллина - как эстоноязычные, так и русскоязычные - имеют схожие ожидания от работы городских властей.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что потребности жителей Таллина, их ожидания от городской власти схожи: всем, вне зависимости от национальности, хочется жить в чистом городе, пользоваться бесплатным общественным транспортом, получать качественные и доступные услуги социальной сферы и сферы здравоохранения и так далее", - сказал он.

"Город проводит много интеграционных проектов - как в области поддержки изучения эстонского языка, так и в культурной сфере - ориентированных на представителей различных национальных меньшинств, - добавил он. - Пожалуй, отдельное место занимает вопрос образования - и здесь город придерживается принципа свободного выбора модели и языка обучения".

Сам Михаил Кылварт, который в апреле стал первым русскоязычным мэром Таллина более чем за 100 лет, убежден, что национальность не должна иметь значения при выборе руководителя.

"Я не думаю, что национальность мэра должна играть в этом какую-то отдельную роль, ведь обеспечение слаженного, бесперебойного функционирования всех городских систем зависит скорее от организаторских способностей, дисциплины, личных качеств человека, - считает Кылварт. - Знакомство с различными культурами, безусловно, обогащает любого человека, а знание языков - норма, тем более для главы мультикультурной столицы европейского государства. Но я не исключаю, что для определенного рода людей моя не самая типичная для эстонца внешность или легкий акцент могут быть раздражающими факторами".

В апреле новым мэром Таллина был избран Михаил Кылварт - за это решение проголосовали 45 депутатов городского собрания, против - 25. Кылварт родился в Кызылорде (Казахстан) в 1977 году. Его отец - эстонец, мать - кореянка. Своим родным языком он считает русский.