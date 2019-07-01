Под дождем и под залпы орудий. Команда ТАСС вновь прошла трассу "Гонки героев"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Помимо форума "Армия-2019" в минувшие выходные на подмосковном полигоне Алабино прошел очередной экстремальный забег "Гонка героев". Десяткам команд, среди которых был и взвод сотрудников ТАСС, пришлось бороться не только с разнообразными препятствиями, но и с совсем не летними погодными условиями.

Именно алабинские гонки среди постоянных участников этих забегов, проводимых с сентября 2013 года, считаются классическими, сочетая в себе как спортивный компоненты, так и армейский стиль. Участникам на этот раз предстояло пройти 50 препятствий, расположенных на 10-километровой трассе. Среди них – проход по бревну над наполненной водой канавой, рукоходы в различных вариация с "грязевой ванной" для сорвавшихся, барьеры, кирпичные стены, трубы, колючая проволока и многое другое.

На момент старта воздух едва прогрелся до 10 градусов, а дождь шел уже не первый день.

Военный антураж

Солдаты с боевым оружием, иногда стреляющие холостыми, танк Т-72 на трассе – все это классические элементы алабинского полигона. Но в этот раз соседство с форумом "Армия-2019" внесло свои штрихи.

В начале забега в нескольких сотнях метров от участников посадку произвел вертолет Ми-8. Затем оно еще несколько минут находился в воздухе над посадочной площадкой. Не успел стихнуть шум вертолетных винтов, как в небе ровным строем пронеслась авиационная группа "Стрижи" на МиГ-29.

Периодически над головами атлетов пролетал вертолет Ми-35, выпуская небоевые ракеты и имитируя работу авиационной пушки. Неоднократно приходилось наблюдать и работу наземной техники, включая орудийные залпы. Все это лишь добавляло участникам адреналина.

Но в чем-то военные и осложнили трассу – некоторые ее участки были почти непроходимыми после использования гусеничной техники.

Не обошлось без армейской тематики и в фан-зоне - солдаты демонстрировали рукопашный бой, а зрители могли также потренироваться в разборке и сборке АК-74М. Все это проходило под музыку со сцены, где, несмотря на холод, весь день дежурили ди-джей и ведущие.

Сплоченная команда

ТАСС на этой гонке был представлен своим ветеранским золотым составом. Как обычно, возглавил команду специалист управления по сопровождению закупок Иван Зарубин. Другими "бойцами" тассовского взвода в этот раз выступили корреспонденты Ирина Мандрыкина, Анатолий Бочинин, digital-продюсер коммерческого контента Дмитрий Савицкий, фоторедактор Юлия Оюн, сотрудники департамента развития продуктов Шамиль Абдулаев и Омар Газимагомедов, ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала Анна Петрук, а также легионер и ветеран команды Ксения Голушко. У всех за плечами была уже как минимум одна гонка, а для кого-то этот забег стал третьим или четвертым. Но не обошлось и без дебютантов – впервые свои силы на гонке, крайне успешно, проверил корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации, неоднократный участник различных забегов Кирилл Борискин.

"Для меня это первая гонка, поэтому перед стартом сильно волновался. Коллеги по взводу не сильно успокаивали, но говорили, что впереди меня ждет холодная вода, боль и грязь", - с иронией после гонки рассказал Кирилл. Но, по его словам, как раз благодаря командному духу погода не стала помехой и трассу удалось пройти до конца.

По колено в грязи

Действительно, еще перед стартом самым частым вопросом был: "А в чем ты побежишь?". Нужно было соблюсти баланс – одеться достаточно тепло, чтобы не продрогнуть в самом начале, но промокшая одежда при этом не должна мешать бегу и сковывать движения. Все это опытные участники команды ТАСС хорошо знали.

К слову, опыт ребят чувствовался во время прохождения каждого испытания, часто движения уже были отточены. Все знали, как лучше браться за перекладины, как проходить кольца, как подсаживать друг друга у стен и почему на водных препятствиях лучше не медлить. "Не стойте долго в воде, быстрее!" - так подгонял своих товарищей Дима Савицкий, помогая им преодолевать барьеры в заполненной грязной холодной водой продольной яме.

Большинство испытаний ребята проходили не просто без страха, а с юмором – это тоже помогало сберечь силы, которые отнимала грязь. Из-за дождя слоем мокрой глины были покрыты почти все беговые отрезки – где-то можно было легко упасть, а где-то застрять и оставить в земле кроссовок.

"Это была тяжелейшая гонка из-за погодных условий: шел дождь, бежать приходилось в грязи по колено, но нашей команде удалось пройти гонку, - делится впечатлениями Ваня Зарубин. - Состав подобрался очень спортивный, особенно девочки. Мужественно, без нытья, они отлично справлялись с препятствиями".

Опыт и тактика в итоге сделали свое дело. Финальное испытание – отвесная рампа с канатом под названием "Эверест" - прошли все члены команды.