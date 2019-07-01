В Канаде 4 тыс. человек выложили своими телами гигантскую фигуру кленового листа

ОТТАВА, 1 июля. Жители Канады установили мировой рекорд, выложив из своих тел гигантскую фигуру красного кленового листа, который является главным национальным символом страны. Об этом сообщил телеканал Global News .

В акции, которая приурочена к отмечаемому 1 июля Дню Канады, приняли участие 3942 жителя города Трентон (провинция Онтарио). Организаторы планировали привлечь к установлению рекорда, который уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса, 5 тыс. человек из 22 тыс., проживающих в Трентоне. Но и без такого числа участников, им удалось достичь задуманного. Необходимо добавить, что все участники акции были одеты в красные футболки.

Предыдущий рекорд по формированию гигантской фигуры кленового листа принадлежит горожанам Грус-Маунт (провинция Британская Колумбия). В той акции в 2017 году приняли участие 1589 человек.

В Канаде 1 июля отмечается главный национальный праздник, посвященный основанию страны. Именно в этот день в 1867 году вступил в силу подписанный королевой Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Викторией Акт о Британской Северной Америке, провозгласивший Страну кленового листа двуязычным доминионом Британской империи. В 1879 году это торжественное событие стали называть Днем Доминиона, а в 1982 году по решению парламента праздник обрел свое нынешнее название - День Канады.