В Чечне создадут более 76 тыс. мест дополнительного образования в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 1 июля. /ТАСС/. Более 76 тыс. мест для дополнительного образования планируется создать в Чечне благодаря нацпроекту "Образование" в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил замминистра образования республики Ахмед Усманов.

"В рамках реализации региональной программы "Успех каждого ребенка" практически все учреждения дополнительного образования в этом году будут оснащены оборудованием для создания более 76 тыс. новых мест. Всего на эти мероприятия на этот год предусмотрено 491 млн рублей", - отметил собеседник агентства.

По его словам, также в 36 школах будет проведен ремонт спортивных залов. "На эти цели выделено 74 млн рублей. Кроме того, в рамках этой же программы нацпроекта на базе Грозненского нефтяного технического университета откроется центр развития современных компетенций детей", - добавил Усманов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.