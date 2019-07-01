В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с Эболой в ДР Конго

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала стабилизацию ситуации с заболеваемостью в районах вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, опубликованному 27 июня, за предшествующие три недели заболели 252 человека, что примерно соответствует показателю за период с 29 мая по 18 июня, когда было зарегистрировано 245 подтвержденных случаев смертельно опасной болезни.

"Вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в провинциях Северное Киву и Итури продолжается по стабильному сценарию", - указывает ВОЗ. Хотя в городе Бени пришлось приостановить на два дня противовирусные мероприятия вследствие отсутствия безопасности в прилегающих районах, тем не менее затем операция по борьбе с Эболой была "в значительной степени возобновлена", отмечается в бюллетене.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывают "угрозы насилия в отношении работников здравоохранения" в городе Музиенене и некоторых других горячих точках. Рост числа новых случаев болезни в последнее время наблюдался, в первую очередь, в Мабалако и Мандиме. Именно там чуть более года назад была зарегистрирована вспышка БВВЭ. В Мабалако с 5 по 25 июня было зарегистрировано 88 подтвержденных случаев болезни, в Мандиме - 30.

В соседней с ДРК Уганде с 13 июня никто не заразился, передача вируса не зафиксирована. Медицинские работники ведут наблюдение за 108 лицами, которые могли заразиться во время контактов с тремя умершими ранее от Эболы людьми, прибывшими в Уганду из ДРК. Проведена вакцинация 1063 человек. В основном это те, кто взаимодействовал с людьми, которые непосредственно контактировали с умершими - то есть речь идет о "контактах контактов", по терминологии ВОЗ. Из 108 лиц, имевших непосредственные контакты с умершими, вакцинацию прошли 74 человека.

Финансовая прореха

Деятельностью ВОЗ по борьбе с Эболой с марта руководил в ДРК помощник генерального директора организации по чрезвычайным ситуациям Ибрахима-Сос Фаль. На пресс-конференции в Женеве 28 июня он обратил внимание на острый дефицит средств в бюджете, предназначенном для борьбы с Эболой. "Финансовая прореха для ВОЗ в том, что касается цикла планирования, составляет $54,5 млн", - сказал он, пояснив, что в сложившейся ситуации ВОЗ не может остановить операцию и использует для борьбы с Эболой фонды, которые не были предназначены для этих целей. Сумма в $54,5 млн требуется на противовирусные мероприятия, которые были запланированы на февраль - июль. На последующий шестимесячный период, по словам Фаля, необходимо "даже более крупное финансирование".

Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило с конца июля 2018 года 1560 человек, а общее число заразившихся - 2300 человек. Эти сведения опубликовало в ночь на 1 июля Министерство здравоохранения африканской страны. "С начала эпидемии общее количество случаев [заболевания] достигло 2325, включая 2231 подтвержденный случай и 94 вероятных. Всего зарегистрировано 1563 летальных исхода, 644 человека выздоровели", - отмечает Минздрав. Остальные заболевшие находятся на излечении. Медицинские работники расследуют 309 подозрительных случаев. За последние сутки выявлено 13 заболевших и четверо умерших, выздоровели два пациента.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК стала уже десятой. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали Министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертельных случаях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.