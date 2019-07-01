У сотрудницы детского сада в Приамурье обнаружили открытую форму туберкулеза

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудницу одного из сельских детских садов Амурской области госпитализировали с открытой формой туберкулеза легких, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Сотрудница одного из сельских детских садов Тамбовского района госпитализирована в областной противотуберкулезный диспансер. Диагноз "туберкулез легких открытой формы" установлен ей 18 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 29 марта женщину обследовали в противотуберкулезном диспансере, но ни флюорограмма, ни иные исследования на тот момент не выявили симптомов заболевания. Врачи указывают на нетипичное, неспецифическое, стремительное развитие болезни.

"Все мероприятия в очаге заболевания осуществляются в соответствии с предписанием управления Роспотребнадзора по Амурской области и под контролем Министерства здравоохранения области. В детском саду проведена дезинфекция. Определен круг лиц, находившихся в контакте с заболевшей, в том числе детей, посещающих детский сад. Дети осмотрены, им проведены анализы крови и рентгенография органов грудной клетки, выполнена иммунологическая проба туберкулина, результат исследования на туберкулез у всех детей - отрицательный", - отмечается в сообщении.

Все контактировавшие с заболевшей сотрудницей люди остаются на контроле фтизиатров. Пациентке проводится комплексное лечение.